Лучшим сварщиком Петербурга признали студентку Тину Жак

Впервые за всю историю конкурса в номинации "Лучший сварщик среди учащихся" победила девушка, студентка Невского колледжа имени А.Г. Неболсина. Жюри высоко оценило работу Тины Жак – она заняла 5 место в общем зачете и составила конкуренцию профессионалам.

В Петербурге наградили победителей юбилейного 10-го конкурса профессионального мастерства "Лучший сварщик-2025". В состязании приняли участие 12 мастеров: как уже профессиональные сварщики, так и студенты профильных колледжей. Во время практической части участники продемонстрировали навыки владения двумя видами сварки: механическая и ручная дуговая, сообщает портал "Строительный Петербург".

Я знаю, насколько сложно было подготовиться к конкурсу, особенно учащимся. Сколько сил, труда, усердий было применено к тому, чтобы достичь этих результатов. Хочется поблагодарить также жюри конкурса, профессионалов, которых мы знаем давно и которые подходят к своему труду с большой ответственностью, зная какая нагрузка на них лежит, так как будущие сварщики и уже профессионалы будут ориентироваться на те оценки, которые вы им поставили. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Первое место среди профессионалов занял Алексей Новожилов, электрогазосварщик 6 разряда Водоканала Петербурга. Алексей работает в аварийной службе и устраняет поломки, чтобы оперативно вернуть воду жителям. Он поделился, какими навыками должен обладать настоящий сварщик.

Наверное, в первую очередь, это целеустремленность, потому что важно не опускать руки, когда что-то не получается. Надо совершенствоваться, расти, учитывать свои ошибки, набирать опыт – и тогда все будет получаться. А когда получается – и результат нравится, мне кажется, это здорово, и каждый должен к этому стремиться. Алексей Новожилов, победитель конкурса, электрогазосварщик ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга

Среди учащихся победу впервые одержала девушка, студентка 3 курса Невского колледжа имени А.Г. Неболсина Тина Жак. Этим летом Тина отправится на практику на завод по производству спецматериалов. Будущая сварщица рассказала, за что любит профессию и где планирует работать после окончания колледжа.

Мне нравится соединять конструкции, их сплавление, сам процесс интересен. Мне нравится учиться какому-то новому процессу сварки, в сварке же много разных видов: аргон, полуавтомат, газовая. С каждым годом узнаешь что-то новое. Я участвовала в конкурсе на заводе НПО "Спецматериалы", мне там очень понравилось, я пойду к ним на практику, и планирую остаться на все лето. Тина Жак, победительница конкурса, студентка 3 курса Невского колледжа имени А.Г. Неболсина

Компетентное жюри высоко оценило работу Тины – она заняла 5 место в общем зачете и составила конкуренцию профессионалам.

Вообще, хоть и говорят, что сварщик – это такая грубая профессия: да, это правда, что там нужно тягать, ставить, рихтовать. Но есть такие виды сварки, как, например, аргонодуговая, где нужна именно четкость, кропотливость, и как раз-таки Тина в этом выстреливает, так как у нее есть особый подход: если кромки нужно зачистить, их нужно зачистить, не просто шкурануть, а они должны быть чистыми. Тина это умеет, и это является залогом ее успеха. Дмитрий Савельев, мастер производственного обучения Невского колледжа имени А.Г. Неболсина

Победители отправятся в Москву представлять Петербург на федеральном этапе конкурса "Строймастер".

Фото, видео: портал "Строительный Петербург"