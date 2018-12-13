Сергей Семак: Сезон закончился для нас удачно

Главный тренер "Зенита" прокомментировал победу команды над "Енисеем".

На заключительной пресс-конференции Сергей Семак, главный тренер "Зенита" подвёл итоги завершившегося сезона.

Семак рассказал, что основной целью футбольного клуба было как можно чаще радовать своих болельщиков забитыми голами и победами. В течение сезона также занимались решением проблем касательно появления новых игроков на основании их собственного желания.

Некоторые футболисты покидали клуб и направлялись в сборную для получения практики игры. У кого-то было прописано в контракте, что они должны забить определённое количество голов за сезон. Семак отметил, что каждому подопечному он старался дать максимум возможностей, а также благодарил каждого за сезон и чемпионский титул.

"Сезон закончился для нас удачно, будем готовиться к следующему",- сказал Семак в завершении выступления.

Напомним, что сегодня свой последний матч в качестве центрального защитника "Зенита" сыграл Луиш Нету. Мы опубликовали видео его трогательного прощания с болельщиками.

Фото: Piter.TV