Валуев обещает приехать в Баку, в случае победы "Зенита" в финал ЛЕ

Бывший боксер и депутат Государственной Думы Николай Валуев пообещал посетить финал Лиги Европы, если петербургский "Зенит", чьим фанатом он является, пройдет в следующую стадию турнира. Предыдущий матч домашний матч завершился для подопечных Семака поражением со счетом 1:3.
Что я готов сделать, если "Зенит" выйдет в финал Лиги Европы? Если не ошибаюсь, то финал Лиги пройдет в Баку. Обещаю прилететь на финальный матч
– сказал Валуев
Ответный матч пройдет 14 марта на стадионе "Вильярреала" Эстадио де ла Серамика.
Финал Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на стадионе "Олимпийский" в Азербайджане.
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Фото:Николай Валуев/вк
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