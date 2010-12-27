Валуев обещает приехать в Баку, в случае победы "Зенита" в финал ЛЕ

Ответный матч пройдет 14 марта на стадионе "Вильярреала" Эстадио де ла Серамика.

Бывший боксер и депутат Государственной Думы Николай Валуев пообещал посетить финал Лиги Европы, если петербургский "Зенит", чьим фанатом он является, пройдет в следующую стадию турнира. Предыдущий матч домашний матч завершился для подопечных Семака поражением со счетом 1:3.

Что я готов сделать, если "Зенит" выйдет в финал Лиги Европы? Если не ошибаюсь, то финал Лиги пройдет в Баку. Обещаю прилететь на финальный матч

– сказал Валуев

Ответный матч пройдет 14 марта на стадионе "Вильярреала" Эстадио де ла Серамика.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на стадионе "Олимпийский" в Азербайджане.

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Фото:Николай Валуев/вк