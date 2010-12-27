Эксперт считает, что "Зенит" пройдет "Вильярреал"

Экс-наставник московского "Динамо" Андрей Кобелев считает, что петербургский "Зенит" имеет все обыграть "Вильярреал" в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Предыдущий матч домашний матч завершился для подопечных Семака поражением со счетом 1:3.

"Вильярреал", так скажем, не гранд. Конечно, забить три мяча будет тяжело, но ничего невозможного нет. Это показали последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Зенит" способен трижды забить на выезде. Самое главное — не пропустить в этом случае. Мне кажется, что "Зенит" все же пройдет.

— приводит слова специалиста "Спорт уик-энд".