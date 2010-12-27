"Зенит" побил клубный рекорд посещаемости на еврокубковых матчах

Предыдущий рекорд был установлен в 1985 году.

Матч петербургского "Зенита" против испанского "Вильярреала" посетило рекордное количество зрителей для еврокубковых игр "сине-бело-голубых". Об этом сообщает официальный сайт команды.

Игру 1/8 плей-офф посетило 51 826 зрителей, что почти на тысячу превосходит предыдущий рекорд, установленный клубом 1985 году. Тогда игру "сине-бело-голубых" против норвежской "Волеренги" посмотрело 51 000 человек. Отметим, что в этом сезоне матчи "Зенита" привлекли себе больше внимания в двух матчах РПЛ – против "Спартака" (61 467) и "Краснодара" (52 576).

Напомним, что игра завершилась поражением отечесвенного клуба со счетом 1:3. Ответный матч пройдет 14 марта на стадионе "Вильярреала" Эстадио де ла Серамика.

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Фото: ФК "Зенит"