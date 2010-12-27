Иванович о поражении от "Вильярреалом": Мы допустили ошибки, за которые на таком уровне наказывают

Игра завершилась поражением клуба с Невы со счетом 1:3.

Капитан петербургского "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение от испанского "Вильярреала" в первом матче 1/8 Лиги Европы. Игра завершилась поражением клуба с Невы со счетом 1:3.

Думаю, что мы уже после 30-35 минуты не могли разобраться с их владением мячом, и это чуть-чуть убило нашу веру и нашу систему на эту игру. Конечно, мы допустили ошибки, за которые на таком уровне наказывают, и потом все меняется: и голова, и игра… Если посмотрите последние 20 минут и первые 20 минут в исполнении "Зенита" — это две разные команды.

– сказал игрок

Защитник отметил высокий класс игроков соперника и выразил надежду, что "Зенит" сможет показать свою лучшую игру и одержать победу во втором матче.

Если сыграем идеальный матч, можем на что-то надеяться.

– подытожил спортсмен

Напомним, что ответный матч пройдет 14 марта на стадионе "Вильярреала" Эстадио де ла Серамика. Через три дня "сине-бело-голубым" предстоит сыграть против "Спартака" в рамках чемпионата России.

Ранее на Piter.TV: Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Фото: Instagram / ivanovicofficial