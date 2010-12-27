Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

По итогом еврокубковой недели российские клубы очков не набрали.

По итогом еврокубковой недели Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. Перед выходными в Петербурге "Зенит" уступил "Вильярреалу" (1:3), а "Краснодар" в гостях проиграл "Валенсии" (1:2). Из-за поражения обоих отечественных клубов в первых играх 1/8 финала Лиги Европы очков Россия не набрала, в отличии от Португалии, чей "Порту" выбил из Лиги Чемпионов итальянскую "Рому" (3:1).

На данный момент РФ имеет в своем активе 50,382 баллов и занимает 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Благодаря победе клуба Португалия приблизилась к нам и находится на седьмой строчке с 47,232. Эксперты предполагают, что в случае повторных неудачных выступлений "Зенита" и "Краснодара" в Европе РФ потеряет свое место уже в этом сезоне.

Напомним, что сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. В тройке лучших находятся Испания (100,712), Англия (78,320), и Италия (74,011).

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