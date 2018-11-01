Талисман Евро-2020 представят в марте

В Северной Столице пройдет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Талисмана предстоящего футбольного Чемпионата Европы представят в марте. Об этом сообщил Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин в ходе заседания наблюдательного совета.

Конфигурацию и облик единого талисмана турнира мы не знаем, это пока сокрыто от нас. Презентация будет 25 марта. Думаю, он уже разработан, поэтому мы не принимаем в этом участие. Это прерогатива организаторов, то есть УЕФА.

– сказал Сорокин в ходе заседания.

Напомним, что предстоящее Евро впервые пройдет сразу в 12 странах. В Северной Столице пройдет три матча групповой стадии и четвертьфинал.



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