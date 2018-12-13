"Зенит" опубликовал прощальное видео, посвященное Луишу Нету

Португалец продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге".

Петербургский футбольный клуб "Зенит" опубликовал трогательное видео, посвященное защитнику Луишу Нету. Ролик появился на официальном YouTube-канале сине-бело-голубых.

Луиш перешел в "Зенит" из итальянской "Сиены". Футболист играл за петербуржцев шесть лет с перерывом на один сезон, который он отыграл в аренде в "Фенербахче". 11 марта 2019 года стало известно, что Нету подписал трехлетний контракт с лиссабонским "Спортингом". Его действие начнется в июле 2019 года.

Вместе с "Зенитом" Нету дважды стал чемпионом Премьер-Лиги, также завоевал Кубок и два Суперкубка России.

Ранее мы писали, что "Зенит" проведет в Петербурге чемпионский парад.

Видео: YouTube / Zenit Football Club