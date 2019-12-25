"Зенит" выложил мем в ответ на слухи о конфликте в команде

На картинке мальчик на качелях смотрит на горящий вдалеке дом.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" опубликовал на своей странице в Twitter мем в ответ на слухи, которые распустили инсайдеры. На картинке мальчик сидит на качелях и смотрит на горящий вдалеке дом. При этом мальчик выступает в роли "Зенита", а горящий дом – в роли инсайдеров.

"Спокойной ночи, город победителей", - гласит надпись в посте сине-бело-голубых.

Накануне появилась информация, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак может покинуть свою должность из-за конфликта с генеральным директором клуба Александром Медведевым и спортивным руководителем Хавьером Рибалтой. Семак опроверг эти слухи, выложив в stories в Instagram фотографию, на которой он стоит в обнимку с Рибалтой.

Ранее мы писали, что "Зенит" попал в тридцатку лучших клубов Европы.

Фото: Twitter / ФК "Зенит", Instagram / sergey_bogdanovich_semak