СМИ: Семак может покинуть "Зенит" из-за конфликта с руководством

По информации средств массовой информации, у специалиста напряженные отношения с гендиректором и спортивным директором.

Вечером в четверг, 30 июля, в СМИ поступила информация, что Сергей Семак может уйти с поста главного тренера из-за конфликта с руководством.

Причина напряженных отношений не называется. Предполагается, что возможной причиной может быть ситуация с Александром Кокориным – "Зенит" не предложил игроку новый контракт. Сообщается, что гендиректор Александр Медведев запросил у спортивного директора Хавьера Рибалта подготовить шорт-лист тренеров, которые могли бы заменить Семака.

Ранее мы писали, что ассистентам Семака предложили продлить контракт на сезон.

Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_sema