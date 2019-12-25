Ассистентам Семака предложили продлить контракт на сезон

Текущее соглашение истечет 31 июля.

Руководители "Зенита" решили предложить ассистентам Семака продлить контракты еще на сезон.

Текущее соглашение истекает в конце июля. Напомним, что Сергей Семак занимает пост главного тренера клуба с 2018 года. Под его руководством "Зенит" дважды стал чемпионом страны и завоевал Кубок России.

Недавно появилась информация, что команда возобновит тренировки на базе в Удельном парке через пару дней, 31 июля. Но перед этим тренерскому штабу и игрокам нужно будет сдать тест на коронавирус.

Ранее мы писали, что Игорь Смольников ушел из "Зенита".

Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_sema