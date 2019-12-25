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"Зенит" попал в тридцатку лучших клубов Европы
Сегодня, 7:34
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Alena_Zinovieva

"Зенит" попал в тридцатку лучших клубов Европы

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Сине-бело-голубые заняли 28-е место в списке.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" занял 28-е место в списке самых сильных клубов Европы. Соответствующий рейтинг Euro Club Index составили агентства Gracenote и Hypercube.

В топ-100 списка попали еще три российских команды. "Локомотив" расположился на 49-м месте, "Краснодар" – на 62-м, а ЦСКА – на 69-м.

Лидером рейтинга лучших клубов Европы стала "Бавария". На втором месте оказался "Ливерпуль", на третьем – "Барселона". В пятерку лидеров также вошли "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

Рейтинг составлялся на основе результатов команд за последние четыре сезона как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене.

Ранее мы писали, что Артем Дзюба продлил контракт с "Зенитом" по схеме "2+1".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, лучшие клубы европы, рейтинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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