"Зенит" попал в тридцатку лучших клубов Европы

Сине-бело-голубые заняли 28-е место в списке.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" занял 28-е место в списке самых сильных клубов Европы. Соответствующий рейтинг Euro Club Index составили агентства Gracenote и Hypercube.

В топ-100 списка попали еще три российских команды. "Локомотив" расположился на 49-м месте, "Краснодар" – на 62-м, а ЦСКА – на 69-м.

Лидером рейтинга лучших клубов Европы стала "Бавария". На втором месте оказался "Ливерпуль", на третьем – "Барселона". В пятерку лидеров также вошли "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

Рейтинг составлялся на основе результатов команд за последние четыре сезона как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене.

Ранее мы писали, что Артем Дзюба продлил контракт с "Зенитом" по схеме "2+1".

Фото: fc-zenit.ru