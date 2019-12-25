Артем Дзюба продлил контракт с "Зенитом" по схеме "2+1"

За клуб форвард играет с 2015 года.

Нападающий футбольного "Зенита" Артем Дзюба подписал с клубом новое соглашение. Как отметили в пресс-службе сине-бело-голубых, контракт оформлен по схеме "2+1": футболист проведет с командой два года и сможет продлить контракт еще на один сезон.

Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами! пресс-служба ФК

Дзюба играет за "Зенит" с 2015 года, за это время форвард провел 176 матчей, в которых забил 73 мяча. Кроме того, в составе клуба Дзюба дважды стал победителем чемпионата России, дважды – обладателем Кубка России и дважды – обладателем Суперкубка России.

Также идут разговоры о том, что полузащитник Далер Кузяев останется в команде "Зенита".

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"