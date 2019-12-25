Полузащитник Далер Кузяев продлит контракт с "Зенитом"

Петербургский клуб смог убедить футболиста остаться.

Полузащитник ФК "Зенит" Далер Кузяев останется в команде: по информации издания "РБ-Спорт", клуб продлит с футболистом контракт.

Отмечается, что петербургская команда смогла убедить игрока не уходить в другие клубы хотя Кузяев рассматривал топ-5 европейских лиг. Сине-бело-голубые приобрели полузащитника у клуба "Ахмат" в начале сезона 2017/18 за 4 млн евро. С того момента 27-летний футболист провел за "Зенит" 92 матча и забил 12 голов.

Накануне сообщалось, что из команды сине-бело-голубых ушли сразу три игрока: Олег Шатов, Бранислав Иванович и Игорь Смольников. У всех футболистов истекли контракты, стороны решили их не продлевать.

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"