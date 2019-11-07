"Зенит" объявил о начале сотрудничества с футбольным симулятором

Петербургский клуб присоединился к "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и "Ювентусу".

Болельщики "Зенита" смогут не только посмотреть игры с любимыми футболистами, но теперь даже управлять игроками в компьютерной реальности. Петербургский клуб и футбольный симулятор "eFootball PES 2020" стали партнерами, сообщается на официальном сайте ФК. Ранее компьютерными копиями в этом симуляторе стали такие известные клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Ювентус".

Актуальная версия игры уже представлена и может быть опробована фанатами футбола. В виртуальном состязании можно стать Жирковым, Дзюбой, Азмуном и любым другим действующим игроком. Разработчик видеоигр "Konami" создал виртуальную модель "Газпром Арены" в PES, которая добавится в игру в следующем году. Также в числе новинок в игре появится бывший игрок сине-бело-голубых и российской сборной Андрей Аршавин. Мы уже рассказывали, как он отреагировал на возобновление карьеры в составе футбольных легенд, пусть и в виртуальном мире.

Представитель зенитовцев отметил, что взаимодействие с болельщиками в виртуальной реальности – определенный тренд. Соглашение между петербургским клубом и разработчиком игр позволит фанатам проводить реалистичные матчи на компьютерах.

Ранее Смольный решил переименовать станцию метро "Новокрестовская" в "Зенит". Одобрения он ждет от петербуржцев.

Видео: Zenit Football Club / YouTube