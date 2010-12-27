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Андрея Аршавина включили в "состав легенд" компьютерной игры
Сегодня, 12:58
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arteliseev

Андрея Аршавина включили в "состав легенд" компьютерной игры

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Теперь за бывшего игрока "Зенита" можно будет поиграть в рамках Pro Evolution Soccer 2020.

В субботу, 20 июля, на VK Fest состоялось специальное событие, посвященное киберспорту, в частности, футболу. Представители компании Konami представили нынешнего советника гендиректора по молодежному футболу "Зенита" и бывшего игрока команды Андрея Аршавина в составе команды легенд в компьютерной игры PES-2020. 

Отметим, что новая версия ежегодного симулятора по футболу выйдет 10 сентября на всех платформах, в том числе и ПК. На обложке будет футболист "Барселоны" Лионель Месси.

Отметим, что включение в состав команды Аршавин иронически прокомментировал в своем Instagram-аккаунте. 

"Возобновляю карьеру игрока. В PES-2020 собирают неплохую банду"

- написал экс-футболист.

В комментариях отметился бывший партнер Аршавина по команде, Владислав Радимов. Он поинтересовался критериями отбора в команду. 

Фото: Instagram / @andrey.arshavin10 

 

Теги: аршавин, компьютерные игры, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Картина дня,

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