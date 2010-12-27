"Зенит" одержал в РПЛ третью победу подряд

Встреча с "Оренбургом" закончилась со счетом 2:0.

Сегодня, 28 июля, петербургский "Зенит" играл в гостях с "Оренбургом". Встреча в рамках третьего тура РПЛ закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Счет открыл Сердар Азмун на 11-й секунде матча. Тем самым форвард сине-бело-голубых забил самый быстрый гол "Зенита" в чемпионатах России. Ко второму тайму счет оставался 1:0. Второй и последний гол в игре забил Артем Дзюба на 55-й минуте.

Победа над "Оренбургом" стала для "Зенита" третьей подряд в рамках РПЛ. Петербургская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата.

Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 3 августа. В четвертом туре Российской Премьер-лиги сине-бело-голубые примут "Краснодар".

Ранее Piter.TV сообщал, что болельщика "Зенита" оштрафовали за посещение матча в нетрезвом виде.

Фото: fc-zenit.ru