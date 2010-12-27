Фаната "Зенита" оштрафовали за посещение матча в нетрезвом виде

Болельщик попросил суд не запрещать ему посещение матчей любимой команды.

В понедельник, 22 июля, в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили о привлечении к административной ответственности болельщика "Зенита" Константина Бугаева.

Во время матча "Зенит" – ЦСКА, проходившем 12 мая, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, "оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность". Бугаев с трудом стоял на ногах, говорил нечленораздельными фразами и дышал на других зрителей перегаром.

На заседании болельщик признал свою вину и пообещал впредь не нарушать правила. Также мужчина очень просил не запрещать ему посещать матчи любимой команды, так как болеет за "Зенит" уже многие годы.

После раскаяния фаната, суд назначил ему минимальный штраф в размере трех тысяч рублей, без запрета на посещение футбольных игр.

Фото: vk.com/zenit