"Зенит" назвал состав команды на матч с "Сочи"

Пресс-служба "Зенита" рассказала о том, кто появится на поле с первых минут в матче с "Сочи".
Игра начнется при участии вратаря Михаила Кержакова, Игоря Смольникова, Ярослава Ракицкого, Йордана Осорио, Юрия Жиркова, Лиона Мусаева, Вильмара Барриоса, Алексея Сутормина, Малкома, Себастьяна Дриусси, Артема Дзюбы. По последней информации, контакт с Дзюбой будет продлен.
Матч начнется в 18:00 на "Газпром Арене".
Напомним, что уже известно, что "Зенит" стал победителем РПЛ. Команде вручат кубок после игры с "Сочи".
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