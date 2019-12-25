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"Зенит" назвал состав команды на матч с "Сочи"
Сегодня, 17:43
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"Зенит" назвал состав команды на матч с "Сочи"

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Тренерский штаб определился со стартовым составом игроков в матче 27-го тура РПЛ.

Пресс-служба "Зенита" рассказала о том, кто появится на поле с первых минут в матче с "Сочи". 

Игра начнется при участии вратаря Михаила Кержакова, Игоря Смольникова, Ярослава Ракицкого, Йордана Осорио, Юрия Жиркова, Лиона Мусаева, Вильмара Барриоса, Алексея Сутормина, Малкома, Себастьяна Дриусси, Артема Дзюбы. По последней информации, контакт с Дзюбой будет продлен

Матч начнется в 18:00 на "Газпром Арене". 

Напомним, что уже известно, что "Зенит" стал победителем РПЛ. Команде вручат кубок после игры с "Сочи". 

 

 

Теги: зенит, рпл, фк сочи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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