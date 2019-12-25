"Зенит" хочет купить Даниэле Ругани из "Ювентуса"

По информации портала Tuttomercatoweb, "Зенит" интересуется итальянским защитником "Ювентуса" Даниэле Ругани.
В связи с потерей места в стартовом составе футболист готов покинуть клуб. Сине-бело-голубые предложили Ругани трехлетний контракт. Зарплата защитника составит 2,5 миллиона евро Отмечается, что эта сделка может состояться благодаря связям спортивного директора "Зенита" Хавьера Рибалты в "Ювентусе".
Напомним, Даниэле Ругани стал первым футболистом в Италии, у кого был обнаружен коронавирус. Также в "Ювентусе" сдали положительный тест на инфекцию полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала.
Ранее стало известно, что "Зенит" не собирается продавать Сердара Азмуна в "Наполи".
Фото: juventus.com
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