"Зенит" хочет купить Даниэле Ругани из "Ювентуса"

Защитник стал первым футболистом, у кого обнаружили коронавирус в Италии.

По информации портала Tuttomercatoweb, "Зенит" интересуется итальянским защитником "Ювентуса" Даниэле Ругани.

В связи с потерей места в стартовом составе футболист готов покинуть клуб. Сине-бело-голубые предложили Ругани трехлетний контракт. Зарплата защитника составит 2,5 миллиона евро Отмечается, что эта сделка может состояться благодаря связям спортивного директора "Зенита" Хавьера Рибалты в "Ювентусе".

Напомним, Даниэле Ругани стал первым футболистом в Италии, у кого был обнаружен коронавирус. Также в "Ювентусе" сдали положительный тест на инфекцию полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала.

Ранее стало известно, что "Зенит" не собирается продавать Сердара Азмуна в "Наполи".

Фото: juventus.com