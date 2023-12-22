Андрей Золотарев объяснил, как Порошенко отомстит Зеленскому.

Бывший украинский президент Петр Порошенко будет мстить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, используя нелегитимный статус политика после истечения срока его должностных полномочий. Соответствующее заявление сделал местный политолог Андрей Золотарев в интервью для YouTube-канала "Вышка".

Порошенко будет качать тему просроченного президента. Во многом это делают журналисты и эксперты, которые аффилированы с командой Порошенко. Андрей Золотарев, эксперт

Напомним, что срок полномочий Зеленского официально истек 20 мая. Выборы главы государства должны были состояться 31 марта 2024 года. При этом инаугурация новоизбранного лидера страны прошла бы в мае. Власти отменили голосование, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент заявил, что выборы сейчас "не ко времени". Политик призвал поставить на этом вопросе точку.

"Вопрос месяцев". В Киеве начали готовиться к уходу Зеленского.

Фото и видео: YouTube / ВЫШКА