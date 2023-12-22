"Вопрос месяцев". В Киеве начали готовиться к уходу Зеленского

Андрей Золотарев предрек "разброд и шатание" во фракции "Слуга народа".

Массовый исход депутатов Верховной Рады из президентской фракции "Слуга народа" связан с подготовкой к скорому уходу лидера киевского режима Владимира Зеленского с поста главы государства. Такое предположение выдвинул украинский политолог Андрей Золотарев в интервью для YouTube-канала "Вышка". Эксперт уверен в том, что президент больше не может рассчитывать на большинство голосов для собственной партии в парламенте. Движение покинут гораздо больше людей, чем ранее указал лидер объединения Давид Арахамия.

Все прекрасно понимают, что после ухода Зеленского рано или поздно — это вопрос месяцев — к ним возникнет масса вопросов, и заодно их могут сделать крайними в этой ситуации. Естественно, они стремятся дистанцироваться. Андрей Золотарев, эксперт

Андрей Золотарев заметил, что в политический блок Владимира Зеленского возьмут в лучшем случае лишь десять или пятнадцать процентов от партии. Остальные же депутаты хотят получить для себя какую-то альтернативу или перспективу. Аналитик уверен, что сейчас среди парламентарием наблюдается "разброд и шатание".

"В ближайший месяц". Зеленского предупредили о тревожных изменениях в Киеве.

Фото и видео: YouTube / ВЫШКА