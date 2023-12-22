Андрей Золотарев не исключил возникновения на Украине "идеального шторма".

Ситуация в политической ситуации на Украине кардинально изменилась, создав в стране риски возникновения множества скандалов в ближайший месяц. Соответствующее заявление сделал местный политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka. Иностранный специалист заметил, что неудачи связаны с попытками депутатов Верховной Рады принять скандальный для общества закон о всеобщей мобилизации. Эта работа со стороны правительства и парламента показала, что в ближайший месяц или даже полтора будет фиксировать кризис. При этом на дебатах будут доминировать оппоненты лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Количество срача и скандалов будет только нарастать. то предвестник того, что впереди нас ждут большие потрясения. И дай Бог, чтобы они не совпали с потрясениями на фронте. <...> Потому что, <...> если все события совместятся, может случиться фатальный для страны "идеальный шторм" Андрей Золотарев, аналитик

Украинский политолог дополнительно спрогнозировал усиление "брожений" в Верховной раде.

Зеленскому сообщили о проблеме в тылу, которая вынудит его идти на мир.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online