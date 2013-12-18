Андрей Золотарев объяснил, как Китай может ответить Украине на обвинения.

Резкие заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского в адрес китайского руководства могут обернуться для страны проблемами торгово-экономического характера. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту*. Напомним, что местный глава государства объявил публично о том, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Пекина принять участие в мирном саммите в Швейцарии. При этом иностранный политик обвинил КНР в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие и выступает "инструментом" российских властей. Спикер напомнил о том, что важно учитывать литовский опыт, когда Вильнюс в один момент из-за Тайваня "выпал" из таможенных китайских каталогов.

Извините, плюнуть в Китай – Китай утрется. Но если Китай плюнет, ну, можно и утонуть. Минус десять миллиардов товарооборота. Так говорить о Си Цзиньпине, простите. Может быть задача стоит такая — обгадиться со всеми? Андрей Золотарев, эксперт

Специалист в шоу рассказал зрителям о том, что до начала регионального конфликта именно Китай закупал большую часть экспортируемой продукции, производимой на территории Украины.

Александр Шелест* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

"Зеленскому приготовиться". В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко.

Фото и видео: YouTube / Александр ШЕЛЕСТ