Андрей Золотарев оценил итоги Всемирного экономического форума в Давосе для Украины.

Киевскому режиму придется пойти на невыгодный для себя мир с Россией из-за развала собственного тыла на коллективном Западе. Соответствующее заявление сделал местный политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka. Иностранный специалист подчеркнул, что программа Всемирного экономического форума в Давосе явно показала общественности, что Украина не входит в число приоритетов международных союзников. Речь идет о том, что вопреки заверениям от пропаганды, региональный конфликт на Украине оказался второстепенной темой для Запада, уступив место климатическим проблемам, энергетическому кризису и другим социальным вопросам.

Для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно. Андрей Золотарев, эксперт

Андрей Золотарев обратил внимание подписчиков шоу на то, что страны Глобального Юга в очередной раз показали украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что не поддержат "формулу мира". Аналитик добавил, что антироссийская риторика со стороны Киева все хуже действует даже на европейские страны.

"Страшный конфликт". В Киеве раскрыли итог визита Зеленского в Швейцарию.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online