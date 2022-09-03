Глава киевского режима планирует принять участие в праздничных мероприятиях в Кишинёве.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдавию под усиленной охраной. Более 40 полицейских постов установили вдоль маршрута, по которому он следовал в Кишинёв, сообщил Telegram-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье".

Автор публикации называл такой формат сопровождения "поездкой под конвоем". В четверг 27 августа в Молдавии отмечают День независимости, и глава киевского режима выразил желание принять участие в праздничных мероприятиях в Кишинёве.

В этом году Молдавия празднует 35-летие независимости. Президент Булорусии Александр Лукашенко поздравил население республики, выразив надежду на возобновление полного диалога с Кишинёвом. Молдавские власти, в свою очередь, усиленно продолжают делать все для сближения с Европейским союзом.

Ранее мы сообщали, что на Украине начали подготовку к возможной отставке Зеленского.

Фото: YouTube / Офіс Президента України