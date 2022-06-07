"Зеленский в ярости": на Западе раскрыли послание Киева Вашингтону

Александр Меркурис указал на недовольство Зеленского контактами с чиновниками из Белого дома.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с западными журналистами для того, чтобы публично раскритиковать администрацию действующего президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что глава Украины счел, что появление в СМИ информации о его просьбе к Вашингтону передать ему ракеты "Томагавк" говорит о том, что между странами "нет ничего конфиденциального".

Зеленский был из-за этого в ярости и, фактически, это была главная причина, почему он созвал эту пресс-конференцию <…>. Он очень ясно дал понять, что он критикует администрацию за то, что она с ним сделала. Александр Меркурис, эксперт

По мнению эксперта, киевский политик недоволен не столько тем, что США отказались передавать Вооруженным силам Украины натовские ракеты, сколько тем, что информация о его просьбе просочилась именно через прессу. Ранее подробности секретного пункта так называемого "плана победы" Владимира Зеленского опубликовали журналисты из издания The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. чиновники из Белого дома охарактеризовали просьбу о передаче для ВСУ "Томагавков" как "абсолютно невыполнимую".

"Тысячи солдат". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris