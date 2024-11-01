Александр Меркурис указал на проблемы ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы Украины подвергаются разгрому в южной части на Донбассе, а также рискуют столкнуться с катастрофами на других участках фронтовой линии. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что важно обратить внимание на ту скорость, с которой российские войска освободили из-под контроля киевского режима такие населенные пункты как Селидово и Горняк в Донецкой народной республике. Эксперт уверен, что ВС РФ способны взять штурмом город Покровск или полностью окружить армию противника вблизи Курахово.

Украинскую армию бьют по всему Южному Донбассу. <...> Речь идет о катастрофе. <…> Тысячи украинских солдат, похоже, становятся добычей (российской армии. — Прим. ред.) в степях, а их подразделения разваливаются на части. Александр Меркурис, эксперт

Иностранец добавил, что на других участках фронта украинская оборона также может развалиться. В северной части Донбасса подразделения ВСУпостепенно перемалываются, а группировка ВСУ в приграничном районе Курской области может быть полностью окружена.

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Фото и видео: YouTube / The Duran