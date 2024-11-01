Александр Меркурис рассказал о ситуации для ВСУ на берегах Днепра.

Киевский режим готов взорвать мосты через Днепр для того, чтобы не позволить российским войскам занять город Днепропетровск, а также западную часть города Запорожье. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что с одной стороны подобный шаг помешает ВС РФ форсировать реку в Херсонской области, а с другой - отрежет от путей снабжения Вооруженные силы Украины, размещенные в восточном направлении.

Вместо того, чтобы потерять Днепропетрвоск, украинцы сами могут взорвать мосты. Это стало бы серьезным психологическим ударом для всех украинских военнослужащих, для них это было бы шоком. Александр Меркурис, эксперт

"Они не защищаются". Стало известно, что произошло в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris