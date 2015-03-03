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"Они не защищаются". Стало известно, что произошло в зоне СВО

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Александр Меркурис оценил оперативную ситуацию для ВСУ вблизи Курахово.

Украинские военнослужащие находятся в настоящее время в критическом положении под населенным пунктом Курахово, поэтому их оборона значительно ослабла оборона. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист добавил, что солдаты из армии киевского режима теперь осознают, что они окружены войсками противника. Эти бригады потеряли надежду на то, что смогут освободиться.

Похоже, что украинское сопротивление в этом кармане ослабло, а моральный дух среди солдат, по-видимому, сломлен. Они больше не защищаются с какой-либо энергией, они, вероятно, испытывают недостаток припасов. Такова ситуация.

Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, великобритания, курахово, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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