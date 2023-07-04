Александр Меркурис рассказал о котле, в который могут попасть солдаты ВСУ в ДНР.

Тысячи украинских военнослужащих погибнут из-за того, что командование Вооруженных сил Украины не приказало им покинуть город Селидово, расположенное на территории Донецкой народной республики, в преддверии его окружения российскими представителями. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист добавил, что наступление ВС РФ приведет к полному окружению города на Донбассе, в то время, как пути снабжения армии киевского режима будут перерезаны.

Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что ранее глава Денис Пушилин заявил журналистам в эфире телеканала "Россия 24" о том, что у военнослужащих все предпосылки для охвата города Селидово во время своего продвижения на Покровском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Его советник Игорь Кимаковский упоминал о том, что российские военнослужащие уже берут в клещи Кураховку и Селидово.

"Находятся в окружении". Стало известно, что произошло в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris