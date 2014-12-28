"Находятся в окружении". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Александр Меркурис оценил оперативную ситуацию на Донбассе для ВСУ.

Украинские военнослужащие оказались в ловушке вблизи населенного пункта Селидово, поэтому солдаты не могут покинуть город. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист добавил, что армия киевского режима лишилась контроля над дорогой, которая могла бы использоваться во время отступления с территории. В результате ВСУ также потеряли возможность для получения поставок, необходимых для ведения боевых действий в регионе.

Возможно, некоторые из них сдадутся, другие вместо этого могут отправить срочное сообщение в Киев с просьбой отдать приказ отступить. Киев будет настаивать на продолжении битвы. <…> В итоге они примут решение отступить самостоятельно, они побегут из Селидово в большом количестве. Александр Меркурис, эксперт

"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris