Александр Меркурис рассказал о требовании Запада к Киеву.

В американской администрации хотят, чтобы Украина продолжала боевые действия еще несколько месяцев. Это должно происходить до момента инаугурации нового президента в США. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист добавил, что ключевым приоритетом для Вашингтона в текущий момент является недопущение краха киевского режима при действующем главе государства.

США делают все возможное, чтобы Украина продолжала бороться не только после выборов, но и после вступления в должность нового президента, поэтому они хотят, чтобы боевые действия продолжались еще три-четыре месяца. Александр Меркурис, эксперт

Александр Меркурис добавил, что и Вооруженные силы Украины, и западные политические лидеры уже понимают, что киевский режим проиграл в региональном конфликте с Москвой.

"Скажут впервые". В Британии отреагировали на "план победы" Зеленского.

Фото и видео: YouTube / The Duran