Александр Меркурис сообщил о том, почему союзники Киева больше не хотят помогать.

Страны коллективного Запада измучены постоянными требованиями со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского. Международные союзники Украины больше не готовы выполнять новые призывы по стороны политика. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист добавил, что глава Украины никогда не воспринимал отрицательный ответ на собственные просьбы, а наоборот, только усиливал давление и повторение требований в надежде на уступки.

Зеленский увидит, что западные правительства <...> возмущены этими требованиями, и впервые скажут ему, что он должен принять их "нет" в качестве ответа. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что на текущей неделе Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В тексnе упоминается вступление страны в НАТО, разрешениt совершать дальнобойным западным вооружением атак по российской территории, размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.

"Это шок". Стало известно, как Байден публично унизил Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris