Александр Меркурис рассказал о нежелании Запада помогать ВСУ.

Американский президент Джо Байден публично унизил лидера киевского режима Владимира Зеленского, запланировав свой рабочий визит в Германию почти сразу после отмены встречи контактной группы в "Рамштайне". Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. Иностранный специалист добавил, что для главы Украины данное европейское турне стало худшим за всю его историю, так как перед носом у главы государства международные союзники закрыли двери, что стало шоком для Киева.

Вашингтон планирует это таким образом, чтобы унизить Зински самым худшим образом. <…> Байден отменяет встречу в "Рамштайне", а затем собирается поехать в Германию, но по совершенно другим вопросам. Это самый ясный сигнал о том, что с американцев хватит и они уходят. Александр Меркурис, эксперт

По словам эксперта, ожидалось, что на встрече в "Рамштайне" коллективный Запад обсудит ракетные удары вглубь России и принятие Украины в НАТО, однако отмена "мероприятия говорит об отказе Белого дома поднимать эти темы.

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Фото и видео: YouTube / The Duran