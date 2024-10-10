Александр Меркурис рассказал о проблемах ВСУ на фронте.

Вооруженные силы Украины вынуждены отступать с открытой местности в Южном и Центральном Донбассе, а также уходить в населенные пункты. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. Иностранный специалист заметил, что одной из значимых проблем, которая сейчас фиксируется у армии киевского режима, является то, что войска в регионе конфликта настолько перегружены, что не могут удерживать занимаемые позиции между городами и поселками. Эксперт добавил, что ВСУ также не в состоянии построить укрепления в этих локациях, что дает российской армии возможность маневрировать на территории.

Мы видим это по всему Южному и Центральному Донбассу, а также в Запорожье и Херсоне и его окрестностях, украинское сопротивление быстро ослабевает Русские могут отсечь украинские части, которые вынуждены отступать. Александр Меркурис, эксперт

"Близки к захвату". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине.

Фото и видео: YouTube / The Duran