Александр Меркурис указал на регулярные поражения ВСУ на Донбассе.

Российские военнослужащие приближаются к главным логистическим центрам Вооруженных сил Украины по мере ускоряющегося наступления на Донбассе. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал на то, что представление стран коллективного Запада о том, что киевский режим якобы способен выиграть боевые действия в противостоянии, нацеленной на истощение России, представляют из себя "опасную фантазию".

Они сейчас достигают ключевых логистических пунктов. Время поджимает. Украина терпит одно поражение за другим, украинская армия терпит поражение от русских на фронтах, русские близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой Украины. Александр Меркурис, эксперт

"Готовы ответить". На Западе указали на важную деталь в ситуации в Одессе.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris