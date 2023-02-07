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"Готовы ответить". На Западе указали на важную деталь в ситуации в Одессе

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Александр Меркурис сообщил о ситуации в Одессе.

Большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал на то, что речь идет о склонности жителей Одессы поддерживать политику  руководства в Москве. Такая ситуация в городе связана с тем, что данный город располагается в самом конце украинского списка из тех мест, в которых население готово отправиться на поле боя.

Я получил информацию из официального украинского источника, которая может пролить свет на реальные настроения в Одессе. В городе выполнили мобилизационный план только на 20 процентов.

Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что украинское издание "Страна.ua" опубликовало материал о том, что что женщина в Одессе пыталась повесить российский триколор на постамент снятого местными властями памятника императрице Екатерине II. В результате инцидента украинку задержали.

"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, великобритания, всу, запад, одесса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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