Александр Меркурис сообщил о ситуации в Одессе.

Большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал на то, что речь идет о склонности жителей Одессы поддерживать политику руководства в Москве. Такая ситуация в городе связана с тем, что данный город располагается в самом конце украинского списка из тех мест, в которых население готово отправиться на поле боя.

Я получил информацию из официального украинского источника, которая может пролить свет на реальные настроения в Одессе. В городе выполнили мобилизационный план только на 20 процентов. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что украинское издание "Страна.ua" опубликовало материал о том, что что женщина в Одессе пыталась повесить российский триколор на постамент снятого местными властями памятника императрице Екатерине II. В результате инцидента украинку задержали.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris