Британец указал на то, что на поле боя верх одерживает Россия, а не Украина.

Украинские военнослужащие на передовой линии признают, что они обречены на поражение в противостоянии с Россией. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что бойцы армии киевского режима понимают, что происходит на местах. Ключевой проблемой для них является то, что Вооруженные силы России существенно сильнее, в то время как Украина сейчас слишком слаба. Москва же улучшила тактику на поле боя, усовершенствовала собственные системы связи и увеличила уровень используемого оборудования.

Украинские солдаты рассказывают о ситуации на фронтах, и одна вещь сразу же поразила меня в них: они все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению. Александр Меркурис, эксперт

"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris