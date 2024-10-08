Украинские военнослужащие на передовой линии признают, что они обречены на поражение в противостоянии с Россией. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что бойцы армии киевского режима понимают, что происходит на местах. Ключевой проблемой для них является то, что Вооруженные силы России существенно сильнее, в то время как Украина сейчас слишком слаба. Москва же улучшила тактику на поле боя, усовершенствовала собственные системы связи и увеличила уровень используемого оборудования.
Украинские солдаты рассказывают о ситуации на фронтах, и одна вещь сразу же поразила меня в них: они все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению.
Александр Меркурис, эксперт
"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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