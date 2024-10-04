Лидер киевского режима Владимир Зеленский фактически предал украинских военнослужащих, так как он слишком поздно отдал приказ покинуть территорию города Угледар. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что приказ солдатам о выходе с участка сражений был отдан в самый последний момент, поэтому бойцы уже не могли просто так покинуть занятые позиции. Меркурис добавил, что большинство из военнослужащих ВСУ измотаны, а также испытывают острую нехватку питьевой воды и еды.
На мой взгляд, это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования. <…> Если однажды Зеленский и Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае.
Александр Меркурис, эксперт
"Часть масштабной битвы". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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