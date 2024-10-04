Александр Меркурис сообщил о том, что командование ВСУ отправило приказ слишком поздно для солдат.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский фактически предал украинских военнослужащих, так как он слишком поздно отдал приказ покинуть территорию города Угледар. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что приказ солдатам о выходе с участка сражений был отдан в самый последний момент, поэтому бойцы уже не могли просто так покинуть занятые позиции. Меркурис добавил, что большинство из военнослужащих ВСУ измотаны, а также испытывают острую нехватку питьевой воды и еды.

На мой взгляд, это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования. <…> Если однажды Зеленский и Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае. Александр Меркурис, эксперт

"Часть масштабной битвы". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris