Александр Меркурис указал на продвижение ВС РФ по Донбассу.

Москва побеждает в крупном сражении на Донбассе, частью которого стала битва за контроль над городом Угледаром. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Эксперт указал зрителям программы, что ключевой сенсацией в сражениях за текущий день стал именно Угледар, однако мировой общественности важно не упустить из внимания факт того, что речь идет о взятии под контроль более масштабной битвы. Иностранный специалист заметил, что продвижение российских войск на указанном направлении, а также в сторону населенного пункта Покровск (украинское название Красноармейска), открывает еще больше возможностей для дальнейших шагов ВС РФ.

Город представляет собой часть гораздо более масштабной битвы, и похоже, что все части этой битвы сейчас выиграли российские войска, и выиграли самым решительным образом. Логистика украинцев в обеспечении поставок для своих войск в Часовом Яре и Константиновке будет прервана. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris