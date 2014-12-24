Александр Меркурис прокомментировал ошибки командования ВСУ.

Вооруженные силы Украины потерпели крупное поражение в городе Угледаре, поскольку проигнорировали все предпосылки неизбежного вытеснения с указанной территории российскими войсками. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист также восхитился эффективной стратегией российских войск во время сражений.

Я думаю, что решение ВСУ закрепиться в Угледаре было максимально ошибочным. Когда они еще ушли из Марьинки <…>должно было быть очевидно, что ситуация в Угледаре становится все более опасной. А когда весной этого года они потеряли Новомихайловку... Александр Меркурис, эксперт

Иностранец добавил, что операция в районе Угледара российскими войсками проводилась крайне методичным и продуманным образом. Он указал на то, что бойцы не пытались просто идти в лоб, а вместо этого двигались целенаправленно. По словам Александра Меркуриса, ответственный за выполнение задачи генерал проделал образцовую работу с военной точки зрения.

"В окружении": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris