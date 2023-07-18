Дуглас Макгрегор оценил "ставки", которые сделал украинский президент.

Вооруженные силы Украины разбиты, а единственное, что позволяет поддерживать жизнеспособность страны, — это финансовая поддержка с американской стороны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала London Real сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик добавил, что с момента начала контрнаступления ВСУ понесли значительные потери в личном составе, многие бойцы также были ранены. Эксперт обратил внимание СМИ на то, что глава Украины не смог добиться от руководства НАТО вступления страны в состав Североатлантического альянса. Дуглас Макгрегор уточнил , что именно на это Владимир Зеленский и делал ставку.

Зеленский не получил того, что хотел. Он в ярости. Страна несет колоссальные потери. Если бы не американские деньги, то государства уже бы не было. Мы поддерживаем его жизнеспособность. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Он понимает". В США сделали страшное предупреждение Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / London Real