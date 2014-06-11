Дуглас Макгрегор назвал причину страха украинского президента.

Если американские власти при президенте Джо Байдене примут решение прекратить поддерживать Украину, то Вашингтон сможет провести мирные переговоры с Москвой, в результате которых киевский режим лишится части территорий, которых считает своими. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner рассказал бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он добавил, что после такой деятельности со стороны Белого дома международные сторонники на Западе поступят также.

Президент США должен отправить в Москву послание, заявив, что страна прекращает любую дальнейшую помощь Украине — во-первых. Во-вторых, США выводят с Украины всех своих военных и сотрудников разведывательных служб. Дуглас Макгрегор, экс-советник шефа Пентагона

Дуглас Макгрегор добавил, что в результате диалога между Сша и Россией все, что останется от Украины, будет сохранять нейтральный статус. Речь может идти о территориях, расположенных к западу от реки Днепр или о том же участке, но без города Одесса. Экс-полковник США подчеркнул, что глава Украины Владимир Зеленский страшно боится такого исхода, потому что политик ранее подписал огромное количество контрактов, передавая по этим соглашениям украинские земли различным компаниям.

Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner