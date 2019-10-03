Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец

Дуглас Макгрегор оценил будущее власти в Белом доме.

Американский президент Джо Байден не протянет до конца этого года. Такое мнение в эфире собственного YouTube-канала высказал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранец дал интервью журналистке Натали Брунелл. Эксперт полагает, что действующий вице-президент Камала Харрис не сможет заменить собой лидера Белого дома. При этом сам Дуглас Макгрегор не знает ни одного человека в стране, который бы верил в то, что Харрис понимает ту деятельность, которую проводит. Он не исключил, что власти в Вашингтоне могут оказаться в вакууме власти.

Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года. Очевидно, что он просто картонная фигура. Другие люди суют ему бумажки со словами. Он сам на пределе своих возможностей. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Стреляли в военкома". В США сообщили о дезертирстве украинцев из Запорожья.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls