Дуглас Макгрегор рассказал о работе вербовщиков для ВСУ в западной части Украины.

Западные украинцы отказываются вступать в ряды ВСУ, а поэтому массово дезертируют на запорожском направлении. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта PBD Podcast сделал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Он заметил, что население страны закидывают вербовщиков камнями или даже стреляют по ним, так как не хотят оказаться в зоне боевых действий.

У Зеленского есть вербовочные группы, которые насильно забирают мужчин в ВСУ, поскольку они нуждаются в живой силе. Зеленский сейчас занимается этим в западных уголках страны — в Галиции и Закарпатье. Украинцы бегут из этих мест за границу. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист заметил, что на южном направлении фронта, в районе Запорожья, мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины целыми взводами снимаются с позиций и дезертируют. Он добавил, что часть из бойцов киевского режима пересекает линию фронта и сдается российской стороне. Бывший советник главы Пентагона полагает, что россияне поступают очень разумно, хорошо обращаясь с военнопленными противника.

"У режима большие проблемы". В США сообщили Зеленскому плохие новости о ВСУ.

Фото и видео: YouTube / PBD Podcast