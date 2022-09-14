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"Стреляли в военкома". В США сообщили о дезертирстве украинцев из Запорожья

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Дуглас Макгрегор рассказал о работе вербовщиков для ВСУ в западной части Украины.

Западные украинцы отказываются вступать в ряды ВСУ, а поэтому массово дезертируют на запорожском направлении. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта PBD Podcast сделал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Он заметил, что население страны закидывают вербовщиков камнями или даже стреляют по ним, так как не хотят оказаться в зоне боевых действий.

У Зеленского есть вербовочные группы, которые насильно забирают мужчин в ВСУ, поскольку они нуждаются в живой силе. Зеленский сейчас занимается этим в западных уголках страны — в Галиции и Закарпатье. Украинцы бегут из этих мест за границу.

Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист заметил, что на южном направлении фронта, в районе Запорожья, мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины целыми взводами снимаются с позиций и дезертируют. Он добавил, что часть из бойцов киевского режима пересекает линию фронта и сдается российской стороне.  Бывший советник главы Пентагона полагает, что россияне поступают очень разумно, хорошо обращаясь с военнопленными противника.

"У режима большие проблемы". В США сообщили Зеленскому плохие новости о ВСУ.

Фото и видео: YouTube / PBD Podcast

Теги: вербовка, всу, дезортирство, дуглас макгрегор, запорожское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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