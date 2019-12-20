Дуглас Макгрегор рассказал о ситуации с ВСУ и их контрнаступлением.

Ситуация в конфликте с Россией становится все хуже для украинского президента Владимира Зеленского, так как Вооруженные силы страны находятся на грани полного развала. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник шефа Пентагона, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что на текущий момент обстановка для лидера киевского режима печальная. Он напомнил, что армия ликвидируется в ходе своего неудачного контрнаступления в зоне проведения Россией специальной военной операции. При этом армейские проблемы лишь усугубляются, а Киев испытывает значительные трудности с новобранцами для восполнения потерь ВСУ в личном составе.

ВСУ находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода. У режима Зеленского большие проблемы. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Дуглас Макгрегор пояснил, что речь идет о "последнем вздохе" для Владимира Зеленского, а также его ближайшего политического окружения и сторонников.

"Создали монстра": в США раскрыли ужасную ошибку Белого дома на Украине.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls