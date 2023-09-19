Ларри Джонсон рассказал о том, что надежда на президента Украины не оправдалась.

Российский лидер Владимир Путин не отступит в региональном конфликте с киевским режимом до того момента, пока не добьется выполнения требований Москвы. Соответствующее заявление сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works.

Путин рассчитывает сдерживать Украину до тех пор, пока она не будет вынуждена либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. Не будет такой ситуации, что Россия отступит, просто нет шансов. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Иностранный специалист заметил, что в Кремле стремятся избежать эскалации в бывшей советской республике, насколько это возможно. Расширение кризиса на Украине и прямое вовлечение в него западных стран обернулось бы ля мира неконтролируемой катастрофой. По мнению Ларри Джонсона, во время президентских выборов изначально можно было возлагать большие надежды на политическое урегулирование ситуации на Донбассе со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского, однако в результате глава Украины лишь обострил конфликт.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works