Ларри Джонсон рассказал о том, что у ВСУ не было шанса на победу.

Украинские войска, начав контрнаступление, не имея при этом поддержки с воздуха, были обречены на провал. Соответствующее заявление сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works. Иностранный специалист пояснил, что Вооруженные силы Украины решились на свое контрнаступление в регионе конфликта, хотя в реальности не имели возможности для противостояния противнику в воздушном пространстве. Он заметил, что сейчас российские истребители могут свободно приближаться к линии соприкосновения и совершать удары.

У них было мало шансов на успех. <…> Как, во имя всего святого, вы хотели атаковать укрепленные позиции, когда вы можете полагаться только на наземные силы и артиллерию в небольшом количестве? Никогда в истории такого не было. Это невозможно. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Аналатик заметил, что провал контрнаступления ВСу связан с изначальным серьезным просчетом стран НАТО. Ларри Джонсон полагает, что коллективный Запад искренне верил, что украинцы не встретят особого сопротивления со стороны российских войск.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works